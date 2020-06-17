В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Видеоролик в соцсетях о принуждении московских учителей регистрироваться для электронного голосования по поправкам в Конституцию - фейковый и носит провокационный характер, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Москвы в среду.

По словам представителя департамента, авторы ролика "чужой голос выдают за голос заместителя руководителя департамента Марины Смирницкой".

Чтобы это доказать, Смирницкая записала видеообращение, в котором разоблачила фальсификацию и предложила сравнить два голоса - свой и тот, который приписывают ей авторы ролика. По ее словам, единственный, кто ведет информационную работу с учителями в связи с голосованием, это профсоюз. Единственная цель этих разъяснений - обеспечить сохранность здоровья педагогов, заверила Смирницкая.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Москве и Нижегородской области разрешили провести его в электронном формате. Сотрудники бюджетных организаций в соцсетях жалуются, что их принуждают зарегистрироваться для участия в электронном голосовании.

Общественная палата Москвы ранее сообщила, что проверяет три десятка таких жалоб, Центризбирком - 17.