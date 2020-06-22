Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник в День памяти и скорби вместе с ветеранами Великой Отечественной войны почтил память воинов, погибших за Родину.

В сопровождении большой группы ветеранов президент возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Перед этим глава государства лично поприветствовал каждого ветерана, один из них передал главе государства письмо.

Все участники церемонии были без масок.

После ветеранов цветы к Могиле Неизвестного солдата положили юные суворовцы.