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Власти Москвы по заявкам жителей сделают новые пешеходные переходы и велополосы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Москве улучшат транспортную инфраструктуру по заявкам горожан, много предложений поступает по поводу велосипедной инфраструктуры. Об этом сообщил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Пресненский, Красносельский и Мещанский районы

"До конца июля будут построены пешеходные переходы в Расторгуевском переулке и Красноворотском проезде. Мы проработали идею расширения пешеходного тротуара на Суворовской площади. Пока сделаем его с помощью временной разметки, а в следующем году коллеги из префектуры построят капитальный тротуар",- Ликсутов журналистам в понедельник.

По его словам, сбор предложений по совершенствованию транспортной системы Москвы был объявлен 9 июня, и "за это небольшое время нам пришло более полутора тысяч идей".

По его словам, идеи москвичей коснулись и изменений маршрутов.

Улучшения на улицах Таганского и Нижегородского районов

"Мы восстановим связь улицы Рогожский поселок и Смирновской с Нижегородской улицей. Маршрут 365 продлим до конечной остановки "Смирновская, 25" вместо остановки "Душинская улица". Благодаря этому изменению, с нового учебного года юные жители Смирновской и Подъёмной улиц смогут без пересадок доехать до своих учебных заведений - в школу № 1468 на Нижегородской улице, в школу № 88 на Средней Калитниковской улице и в детский сад № 480 на Большой Калитниковской улице - и на этом же автобусе после занятий до дома. По-новому автобус поедет уже с 27 июня",- сказал он.

Что нового для велосипедистов

Как сказал Ликсутов, много предложений поступает и по поводу велоинфраструктуры.

"Все они сейчас в проработке, но мы уже сейчас реализуем временные решения - например, на Лесной улице велополоса уже "заложена" в геометрию улицы, поэтому до середины июля там появится велополоса во временном исполнении. Обращений по велополосе на Лесной у нас было несколько десятков", - сказал он.

Он также сообщил, что сбор заявок москвичей продлён до 1 июля.

Москва

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