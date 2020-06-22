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МВД выявило подозреваемых в создании ложных аккаунтов для голосования по Конституции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов установили круг подозреваемых в мошенничестве с сим-картами с целью фальсификаций в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

В настоящее время выясняется местонахождение этих лиц, сказали в пресс-службе. Там отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, о чем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия.

Ранее заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут сообщил "Интерфаксу", что Мосгоризбирком просит ГУ МВД по Москве немедленно проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Изменение Конституции

"Мы обратились с таким представлением, немедленно проверить, пресечь, если подтвердится эта деятельность, и принять меры реагирования, проинформировать нас", - сказал Реут. В московском главке позднее "Интерфаксу" заявили, что проверят эту информацию.

В свою очередь зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что ранее обратился в МГИК с представлением о возможной краже персональных данных, о чем говорилось в сюжете телеканала "Дождь". "И МГИК совершенно справедливо обратился в ГУ МВД, потому что, если это так, то это уголовка чистой воды, это кража персональных данных", - сказал зампред ОП Москвы.

Кроме того, Венедиктов сообщил, что "избиратели, чьи персональные кабинеты на mos.ru созданы после 5 июня, не могут принять участие в э-голосовании".

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что организаторы раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации на голосование по поправкам в Конституцию прислали им базу данных для создания аккаунтов на mos.ru, в которой находятся персональные данные десятков московских пенсионеров.

"Схема следующая - человек получает сим-карты (корреспондент "Дождя" получил 25), после чего ему присылают базу персональных данных для регистрации на mos.ru. Это несколько таблиц в Excel, часть из них составлены по индексу, а часть - по органу, выдавшему паспорт. Большинство людей в таблицах - пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы", - говорится в материале.

После активации сим-карты нужно завести аккаунт на mos.ru, скопировав данные из таблиц, в которых указаны номера паспортов, номер СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО и другие данные.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

МВД Москва Конституция

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