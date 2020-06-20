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Генеральная репетиция парада состоялась на Красной площади

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генеральная репетиция военного парада Победы прошла на Красной площади, сообщили в Минобороны России в субботу.

По его данным, в тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

Ранее 17 и 18 июня на Красной площади прошли ночные тренировки парадных расчетов с участием иностранных военнослужащих. Военные маршировали в средствах индивидуальной защиты - перчатках и масках.

Репетиция парада Победы в Москве

Парад Победы, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, в связи с коронавирусом был перенесен с 9 мая на 24 июня. 9 мая в Москве и ряде других городов прошли авиационные парады.

Как сообщалось, в параде на Красной площади будет задействовано 14 тысяч человек, в парадах по всей стране примут участие 64 тысячи.

В Минобороны заявили, что подготовка к параду идет с соблюдением всех необходимых санитарных требований, в том числе всех участников парада протестируют на COVID-19.

Из-за угрозы коронавируса доступ журналистов на Красную площадь во время парада будет ограничен, для них обустроят специальный пресс-центр в Манеже.

Власти ряда городов ранее заявили об отмене из-за COVID-19 массовых мероприятий 24 июня.

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