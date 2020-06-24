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Парковки в день парада Победы в Москве будут бесплатными

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В день проведения Парада Победы на Красной площади, 24 июня, стоянка на всех улицах Москвы в зоне платных парковок будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".

"В среду парковка на всех улицах Москвы, включая те, на которых действует максимальный тариф 380 рублей в час, будет бесплатной. Парковки со шлагбаумами в этот день работают по действующим тарифам", - уточнил собеседник агентства.

При этом в пресс-службе призывают автомобилистов быть внимательными, следить за указаниями дорожных знаков и соблюдать правила парковки с учетом изменений дорожного движения в связи с парадом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 1 июля - в основной день голосования по вопросу поправок в Конституцию - парковка также будет бесплатной.

Традиционно в Москве парковка бесплатна на всех улицах в дни государственных праздников и дни, объявленные праздничными выходными. По воскресеньям парковка бесплатна за исключением улиц, где действует повышенный тариф 380 рублей в час.

24 июня и 1 июля в России объявлены выходными днями.

Москва парад Победы

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