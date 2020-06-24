Больше половины россиян увидели особый смысл в проведении парада Победы 24 июня

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Больше половины граждан РФ (59%) считают, что проведение парада Победы в этом году 24 июня, спустя 75 лет после парада победителей на Красной площади в 1945 году, имеет особый исторический смысл, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

13% респондентов полагают, что смысл проведения парада Победы именно в данный день состоит в том, чтобы продемонстрировать военную мощь страны, отмечают социологи.

Опрос показал, что телетрансляцию парада Победы смотрят три четверти россиян (76%).

Всероссийский инициативный опрос был проведен 21 июня 2020 года среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.