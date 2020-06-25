Собянин заявил, что Москва пока не готова полностью открыться для туристов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российская столица пока не готова к полноценному открытию туризма, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Что касается туристических потоков, то вы знаете, что с 1 июля по стране открывается курортный сезон. В Москве мы пока все-таки многие вещи ограничим", - сказал Собянин.

Он отметил, что, несмотря на работу в городе привлекательных для туристов ресторанов и магазинов, ограничивается "набор организованных групп туристов".

"Но и самое важное: для туристов очень привлекательно проведение крупных красивых красочных мероприятий. Пока они не заработают. И, естественно, что туристическая отрасль полностью не восстановится. Будем надеяться, что в скором времени это тоже произойдет", - рассказал Собянин.

Он уточнил, что вопрос о возобновлении в Москве массовых мероприятий будет рассмотрен в июле.

Мэр обратил внимание на парадоксальность ситуации, связанной с реакцией горожан на введение ограничительных мер и их снятие. "Это, конечно, парадокс: когда я призывал всех сидеть дома, многие москвичи с недоверием меня слушали и говорили, что что-то он там перегибает, наверное, этого не нужно делать, давайте лучше пойдем, погуляем. Когда я сейчас говорю, что можно гулять - ситуация улучшается, многие теперь говорят: "Да нет, он специально это делает, а ситуация гораздо хуже, чем он рассказывает", - сказал Собянин.

"Такая инертность присутствует, когда такие резкие изменения общественной жизни, эпидемиологической ситуации, ограничения. Это естественные процессы. Мы просто даже к обычной жизни, которая стала необычной на фоне прошедших трех месяцев изоляции, тоже должны теперь психологически адаптироваться и привыкнуть", - добавил он.

Как сообщалось в четверг, количество новых случаев коронавируса в столице два дня подряд составляло менее 900, прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%.