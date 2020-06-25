В Москве прирост новых случаев COVID-19 с начала недели сократился на четверть

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Количество новых случаев коронавируса в столице два дня подряд менее 900, прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса", - отмечают в оперштабе в четверг. По словам собеседника агентства, 40,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% - от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет, еще 8,1% - старше 80 лет.

"Также 6,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.

Накануне, 24 июня, в столице выявили 811 новых случаев COVID-19. Этот показатель стал минимальным с 9 апреля.

Также стало известно, что в Москве за прошедшие сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом, выздоровели 926 человек.