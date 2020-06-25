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Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3669 до 3694.

"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - говорится в сообщении.

Москва коронавирус

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