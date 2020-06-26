В Москве от коронавируса вылечилось более 144 тыс. человек

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще почти 2 тысячи пациентов, проходившие лечение от коронавируса, сообщила в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 997 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191", - уточнила она журналистам.

Для подтверждения отсутствие у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования.

По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусом на вечер четверга, число жертв инфекции в Москве увеличилось на 25 - до 3 694.