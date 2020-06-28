Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом после снятия ограничений улучшается

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Многие даже потирали ручки: смотрите, преждевременно вы это сделали (сняли ограничения - ИФ), не надо было этого делать, сейчас ужасное что-то будет. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что опять взлетит наверх. За последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных. И снижается количество госпитализированных, тяжело больных, которые на ИВЛ", - сказал Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), вышедшей в эфир в воскресенье.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в российской столице улучшается неделя за неделей.

"Конечно, что происходило в Москве, во многом основано на международном опыте, который мы видели и адаптировали в Москве. С каждодневной и чуткой поддержкой президента, правительства России, граждан, москвичей и нашего замечательного медицинского сообщества. Все это вместе дало тот эффект, который можно считать одной из лучших практик сегодня. Мы начали принимать меры, которые начали принимать другие города, которые проходили примерно такую же ситуацию", - добавил мэр Москвы.

По состоянию на утро субботы, в Москве было выявлено 750 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных приблизилось к 220 тыс. Жертвами коронавируса в столице, по последним данным, стали 3 738 человек. Выздоровели более 146 тыс. заболевших.