Ни в одном из девяти купальных водоемов Москвы не нашли коронавируса

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Зоны отдыха при столичных купальных водоемах пока не приняты в эксплуатацию, ни в одном из девяти купальных водоемов Москвы коронавирус не обнаружен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в пятницу.

"По результатам исследований воды девяти купальных водоемов установлено, что вода в четырех водоемах: озеро "Школьное", озеро "Черное", "Большой городской пруд" (ЗелАО), озеро "Белое" (ВАО) отвечает санитарным требованиям", - сказали в пресс-службе.

"В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: "Тропарево" (ЮЗАО), озеро "Мещерское" (ЗАО) - по санитарно-химическим показателям, пляж "Левобережный" (САО) - по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" (СЗАО) - по микробиологическим показателям. При вирусологическом исследовании 106 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме", - сообщили в Роспотребнадзоре по Москве.

По словам собеседника агентства, вместе с тем ни одна из зон отдыха в настоящее время в эксплуатацию не принята. Как отметили в ведомстве, при исследовании песка установлено, что во всех зонах отдыха с купанием песок соответствует санитарным нормативам.

"Результаты проведенного мониторинга зон отдыха направлены в правительство Москвы. Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдых будет продолжен", - сказали в пресс-службе.