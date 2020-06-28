Число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 147 тысяч человек

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Число излечившихся от коронавируса в Москве за минувшие сутки увеличилось на 1 052 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в воскресенье.

Она отметила, что количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095, сказала Ракова.

Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным. Он отметил, что ситуация с COVID-19 в городе улучшается неделя за неделей.

По данным московского оперативного штаба по коронавирусу на субботу, общее число выявленных случаев COVID-19 в Москве достигло 219 354, число скончавшихся увеличилось до 3 738 человек.