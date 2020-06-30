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В Раменках на двух участках аннулируют результаты голосования надомников

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В столичном районе Раменки признаны недействительными бюллетени проголосовавших по поправкам на дому на участках №2771 и №2773, причина - неправильно оформленные документы о надомном голосовании, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Изменение Конституции

На этих участках к началу голосования зафиксировали девятикратное увеличение числа желающих проголосовать дома, рассказал телеканалу "Дождь" член территориального избиркома Раменок Кирилл Трофимов. По его словам, ТИК получила более 9000 таких заявок, хотя обычно их бывает не больше 1000.

"По участкам 2771 и 2773 действительно было большое число заявок на голосование на дому, и реально люди голосовали. Но представителями участковых избирательных комиссий были неправильно оформлены документы о проведении надомного голосования. Это не умышленные действия, человеческий фактор. Тем не менее, бюллетени проголосовавших на дому на этих участках будут признаны недействительными, - пояснил Реут. - Подсчет бюллетеней проголосовавших на дому и в помещениях УИКов ведется отдельно".

В этот же день Могоризбирком признал недействительными бюллетени в сейф-пакете с результатами надомного голосования на участке №1403 в Лефортове. Там семья избирателей, придя на участок, обнаружила, что все они уже "проголосовали" на дому.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 30 июня 2020 годаИзменение Конституции
Раменки Лефортово Мосгоризбирком Дмитрий Реут Конституция Кирилл Трофимсов

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