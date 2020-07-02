Памфилова потребовала жестких мер к членам избиркома в Раменках

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова потребовала принять "самые жесткие меры" к членам избиркома в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, но напомнила, что предложения по санкциям должна сформулировать Московская городская комиссия.

"Я думаю, надо самые жесткие меры принимать. Я считаю, что те люди, которые дискредитировали себя в работе в комиссии, - им не место там", - сказала она.

Ранее 2 июля территориальная избирательная комиссия признала недействительными результаты голосования на учстке 2783 в Раменках, где в результате видеонаблюдения был зафиксирован вброс бюллетеней.

Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования", - отмечается в официальном телеграм-канале МГИК.

Там добавили, что бюллетени и другие документы данного УИК незамедлительно переданы в территориальную избирательную комиссию. Решение территориальной комиссии направлено в Мосгоризбирком.

О вбросе сообщила муниципальный депутат района Щукино Анастасия Брюханова, которая участвовала в видеонаблюдении.

Памфилова отмечала, что это единственный случай полной отмены итогов на участке.