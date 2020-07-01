В Минкомсвязи объяснили человеческим фактором инциденты с повторным голосованием

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Возможность повторного голосования по поправкам к Конструкции с применением онлайн-способа могла возникать из-за человеческого фактора, для исключения этого необходима четкая работа членов участковых комиссий, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Электронное голосование требует мобилизации участковых комиссий серьезной, выстраивания процессов. Очень важна с точки зрения выстраивания процессов, процедур четкость работы членов участковых комиссий внизу, чтобы не дать возможность проголосовать людям повторно", - сказал он в эфире телеканала "России 24" (ВГТРК).

Шадаев напомнил, что в ходе плебисцита "такой был опыт, да". "И это ровно человеческий фактор. Потому что на участках лежат списки тех людей, которые выбрали электронную форму голосования, соответственно, все, кто приходит, должны проверяться по этому списку для того, чтобы не дать возможность второй раз проголосовать", - сказал министр.

Аналогично необходима такая же четкость, чтобы человек, который записался на электронное голосование, но не стал им пользоваться, придя на участок 1 июля, смог проголосовать очно. "Это требует четкой, слаженной работы участковых избирательных комиссий", - сказал он.

Ранее Шадаев на заседании ЦИК России заявил, что технология онлайн-голосования должна стать неотъемлемой частью выборов в России, технологически к этому всё готово.

О возможности двойного голосования на плебисците заявил журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков, который сначала проголосовал на избирательном участке, а чуть позже в электронном виде, а также эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг, которому также выдали бюллетень на участке, хотя он был записан на дистанционное голосование (он два раза голосовать не стал). Оба опрошены полицией, один - в рамках административного расследования, второй - в рамках доследственной проверки.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, накануне завершилось.