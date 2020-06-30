В Общественной палате Москвы разберут резонансные истории онлайн-голосования

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В течение нескольких дней после окончания голосования по поправкам к Конституции будет собран электронный штаб и комиссия Общественной палаты Москвы для разбора наиболее громких кейсов плебисцита, выявивших несовершенство системы дистанционного голосования, сообщил зампредседателя ОП Москвы Алексей Венедиктов.

"Пригласим журналистов и публично разберем те главные кейсы, которые публично звучали, с приглашением тех людей, которые эти кейсы, собственно, и создавали. Все это делается для того, чтобы понять, каким образом следующее электронное голосование было бы менее уязвимым", - сказал он журналистам во вторник.

По словам Венедиктова, на сегодняшний день в ОП Москвы видят три таких кейса. Первый - в котором 12,5 тысяч человек, записавшиеся на электронное голосование, были оставлены в книгах избирателей на участках.

Ранее о возможности двойного голосования на плебисците заявил журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков, который сначала проголосовал на избирательном участке, а чуть позже в электронном виде, а также эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг, которому также выдали бюллетень на участке, хотя он был записан на дистанционное голосование (он два раза голосовать не стал). Оба опрошены полицией, один - в рамках административного расследования, второй - в рамках доследственной проверки.

Второй кейс - это так называемое "израильское голосование", когда гражданка РФ проголосовала в двух разных городах и электронно. "Мы выяснили, что за границей голосование носит заявительный характер, но с учетом электронного голосования такой человек может проголосовать повторно. Наша задача вместе с МИДом и ЦИКом сделать это невозможным",- заявил Венедиктов.

Накануне проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински сообщила "МБХ медиа", что смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, отдав свой голос в посольстве РФ в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также дистанционным способом.

И третий кейс - это создание так называемых ложных кабинетов для голосования, о которых написал журналист "Дождя" Антон Баев.

В расследовании Баева говорилось, что организаторы раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации на голосование по поправкам в Конституцию прислали им базу данных для создания аккаунтов на mos.ru, в которой находятся персональные данные десятков московских пенсионеров. После активации сим-карты нужно завести аккаунт на mos.ru, скопировав данные из предоставленных организаторами таблиц, в которых указаны номера паспортов, номер СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО и другие данные.

"Наша задача найти техническую развилку с тем, чтобы это не могло повториться при создании новых кабинетов и новом голосовании",- сказал зампред ОП Москвы.

По его словам, расшифровка результатов электронного голосования начнется после 20:00 и займет около полутора часов, результат будет общим по двум регионам.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически идет в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. В первые шесть дней в Москве и Нижегородской области прошло электронное голосование.