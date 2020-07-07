В Москве 65% КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В столице в связи с улучшением ситуации с коронавирусом уже 32 поликлиники вернулись к оказанию плановой помощи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Москве еще 20 поликлиник, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему пациентов. Таким образом, уже 32, то есть более 65% КТ-центров, выведены из работы с коронавирусом, при этом нагрузка на них продолжает снижаться", - сказала Ракова журналистам во вторник.

По ее словам, врачи вновь принимают пациентов по всем направлениям.

"Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Поликлиники уже приняли первых пациентов и в них восстановлен плановый прием",- сказала Ракова.

Ранее в 32 КТ-центрах проходили обследования только пациенты с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию, для планового посещения эти здания были закрыты. На данный момент в Москве функционируют 16 КТ-центров, что полностью покрывает текущие требования в высокоточной диагностике пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.