Автомобиль протаранил веранду японского ресторана на юге Москвы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль протаранил веранду ресторана японской кухни на юге Москвы.

"На улице Генерала Белова автомобиль внезапно съехал с проезжей части и врезался в веранду ресторана "Тануки". На веранде в момент аварии людей не оказалось. Пострадали водитель и пассажир машины", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. По этой причине пожилой мужчина не справился с управлением, сказал собеседник агентства.

Мужчина был трезв. "Медики оказывают помощь ему и пассажиру", - добавил источник.