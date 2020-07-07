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Журналистку "Коммерсанта" задержали в Москве на пикете в поддержку Ивана Сафронова

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - У здания ФСБ на Лубянке задержали специального корреспондента газеты "Коммерсантъ" Елену Черненко, она вышла на одиночный пикет в поддержку задержанного во вторник советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает корреспондент "Интерфакса".

"С Иваном Сафроновым я в "Коммерсанте" проработала около девяти лет, и я считаю его одним из лучших людей, с которыми я когда-либо работала. Никогда в жизни не поверю, что он мог сотрудничать с какими-то спецслужбами НАТО, продавать какую-то информацию", - сказала Черненко в своем видеообращении. Журналистку везут в ОВД "Мещанский".

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ФСБ России ранее сообщила о задержании Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена).

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили информацию о задержании Сафронова по делу о госизмене. В госкорпорации добавили, что оказывают "всяческое содействие следственным органам".

Задержание советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене не связано с его текущей работой в госкорпорации, сообщили в "Роскосмосе".

Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко рассказал "Интерфаксу", что Сафронов перед приемом на работу в "Роскосмос" прошел соответствующую проверку. Устименко добавил, что советник главы "Роскосмоса" не имел доступа к закрытой информации.

Сафронов был назначен на эту должность в середине мая, до этого работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался на теме военно-технического сотрудничества и космических программах. В мае прошлого года он покинул "Коммерсантъ" вместе со всем отделом политики в результате конфликта с акционером: журналист тогда отказался раскрыть источники информации в материале о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Елена Черненко Иван Сафронов Москва ФСБ Роскосмос

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