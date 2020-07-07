Источник сообщил, что дело Сафронова расследует следователь по делу Цуркан

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В расследовании дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому вменяют госизмену, участвует следователь по особо важным делам Следственного управления ФСБ Андрей Креков, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Креков занимается также уголовным делом бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которую ФСБ обвиняет в шпионаже в пользу Молдавии. Цуркан находится в СИЗО с лета 2018 года, за вычетом короткого перерыва.

По словам собеседника "Интерфакса", сейчас с Сафроновым проводятся следственные действия, после чего Лефортовский суд выберет ему меру пресечения.

Адвокат организации "Правозащиты Открытка" Сергей Бадамшин, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что его коллегу Олега Елисеева, который приехал к СУ ФСБ, не пускают к Сафронову.

Сафронова задержали утром 7 июля после того, как он вышел из дома. В ФСБ заявили, что его обвиняют в госизмене. По версии следствия, он по поручению одной из спецслужб НАТО собирал и передавал ей информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности, составляющие гостайну.

В "Роскосмосе" заявили, что за время работы в госкорпорации с мая 2020 года Сафронов не имел доступ к секретной информации и что его задержание с работой в "Роскосмосе" не связано.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, по данным Кремля, дело Сафронова не связано и с журналистикой.