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Советник главы "Роскосмоса" Сафронов на допросе отрицал причастность к госизмене

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов на допросе отрицал причастность к госизмене
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов у Лефортовского суда
Фото: Reuters

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, задержанный по делу госизмене, заявил на допросе, что отрицает совершение этого преступления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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"В ходе допроса в качестве подозреваемого Сафронов заявил, что отрицает подозрение и что преступление он не совершал", - сказал собеседник агентства.

По данным ФСБ, экс-журналист газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ". ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сказали, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Иван Сафронов

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