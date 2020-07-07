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Журналистка Бекбулатова осталась в статусе свидетеля по делу Сафронова

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Главного редактора онлайн-издания "Холод" Таисию Бекбулатову отпустили после допроса в следственном управлении ФСБ по делу бывшего журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Она осталась в статусе свидетеля.

ФСБ России ранее сообщила о задержании советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили информацию о задержании Сафронова по делу о госизмене и заявили, что оно не связано с его текущей работой в госкорпорации.

Лефортовский суд Москвы в настоящий момент в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

Сафронов свою вину отрицает.

В Москве задержан советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Роскосмос Иван Сафрнов Таисия Бекбулатова

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