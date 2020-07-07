Журналистка Бекбулатова осталась в статусе свидетеля по делу Сафронова

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Главного редактора онлайн-издания "Холод" Таисию Бекбулатову отпустили после допроса в следственном управлении ФСБ по делу бывшего журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Она осталась в статусе свидетеля.

ФСБ России ранее сообщила о задержании советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили информацию о задержании Сафронова по делу о госизмене и заявили, что оно не связано с его текущей работой в госкорпорации.

Лефортовский суд Москвы в настоящий момент в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

Сафронов свою вину отрицает.