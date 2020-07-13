В Новой Москве построят дорогу от Киевского шоссе до Радужной улицы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Дорога от Киевского шоссе до пересечения Радужного проезда с Радужной улицей будет построена на территории Новой Москвы. Об этой сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Новая дорога войдет в состав автомобильной трассы М-3 "Украина" – деревня Сосенки – деревня Ямонтово", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дорогу построят в городе Московский в районе тепличного комбината №1 за счет средств инвестора. Ее протяженность составит 1 км. В ходе работ также построят подземный переход на улице Никитина. Строительство будет вестись в четыре этапа.

Новая дорога улучшит транспортное обслуживание этого района, а также разгрузит существующие дороги, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в столице построено почти 44 км дорог, 14 дорожных сооружений и шесть пешеходных переходов. До конца года планируется построить еще более 52 км дорог.