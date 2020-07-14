Участок "красной" ветки московского метро месяц будет работать по особому графику

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - С 14 июля по 19 августа станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии Московского метрополитена будут работать по особому графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни станции будут работать до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути", - сказал собеседник агентства.

Так, уже с 14 июля участок "красной" ветки от "Саларьево" до "Коммунарки" будет закрываться с 23:00. Также участок будет закрыт с 23:00 пятницы, 17 июля, до открытия метро утром в понедельник, 20 июля.

"На участке Сокольнической линии предстоит провести работы по устройству более 15 км бесстыкового пути. Чтобы сократить сроки проведения этих работ, принято решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать станции на два часа раньше обычного - в 23:00. Кроме того, планируется, что в выходные дни и по понедельникам, когда на станциях минимальный пассажиропоток, они будут закрыты полностью. Это позволит в короткие сроки провести все запланированные работы", - добавили в пресс-службе.

Для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать от станции "Саларьево" вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.