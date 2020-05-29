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"Омбудсмен полиции" Воронцов стал фигурантом еще двух уголовных дел

"Омбудсмен полиции" Воронцов стал фигурантом еще двух уголовных дел
Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцов
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов возбудили еще два уголовных дела в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

27 мая управлением дознания ГУ МВД России по Москве в отношении администратора интернет-сообщества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в переписке подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания, а затем потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать эти видео в открытом доступе. "Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела злоумышленнику указанную сумму", - сказал Васенин.

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Представитель управления также отметил, что 7 мая сотрудники УСБ ГУ МВД по Москве задержали местного жителя, которому инкриминируется крупное вымогательство у бывшего московского полицейского за нераспространение фото личного характера. Получив от потерпевшего отказ, мужчина опубликовал дискредитирующие его фото на администрируемой интернет-площадке. Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и арестовали его.

Экспертиза признала опубликованные обвиняемым фотографии порнографическими. В связи с этим 28 мая в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело п. п. "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, сказал Васенин.

Ранее сообщалось, что против Воронцова уже возбуждено два уголовных дела. Тверской суд Москвы 8 мая арестовал его. "Омбудсмену полиции" предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ).

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По версии следствия, в 2017 году Воронцов потребовал у московского полицейского 300 тыс. рублей, угрожая выложить его личные фото в общий доступ. Когда тот отказался платить, компрометирующие его снимки оказались доступны в интернете широкому кругу лиц.

Свою вину Воронцов не признает и считает уголовное дело местью за свою общественную деятельность. Адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

Позже полиция сообщила, что 22 мая против Воронцова возбудили еще одно уголовное дело - по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ" (распространение порнографических материалов). По данным полиции, поводом для этого дела стало заявление женщины с требованием "привлечь к ответственности лиц, распространивших в соцсетях ее интимные фотографии".

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Омбудсмен полиции Владимир Воронцов

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