Москалькова увидела в общественном диалоге решение проблемы задержаний пикетчиков

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вопрос об одиночных пикетах должен решаться не путем запретов и наказаний, а через общественный диалог. Так она ответила в Совете Федерции на просьбу прокомментировать задержания пикетчиков.

Она отметила, что к ней мало приходит обращений по этой теме, но закон позволяет проводить мониторинг и реагировать на такие ситуации.

"Мы пытались разобраться в этих ситуациях - они разные по своему содержанию и реакции властей", - отметила Москалькова.

По ее словам, бывают так называемые пикетные очереди, когда люди вроде проводят пикет, но по форме он напоминает публичное массовое мероприятие: все в одинаковой форме, с одинаковой символикой, с одинаковыми призывами привлекают внимание общества.

"Были и другие случаи, когда во время пандемии люди выходили на пикет. Рядом с ними останавливались граждане, чтобы прочитать то, что на плакате. И это расценивалось как публичное массовое мероприятие", - добавила она.

Омбудсмен считает, что ситуация требует внимания всех, кто занимается правами человека.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает, что одиночных пикетчиков задерживают, ссылаясь на законы о массовых акциях или указ мэра Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий в условиях самоизоляции, поскольку проблема не урегулирована законодательно.

"Ответ, который я получила из органов МВД, что одиночный пикет приравнивается сегодня к публичному мероприятию, потому что рядом с одиночным пикетом собираются журналисты, прохожие, и в период пандемии это несет угрозу жизни и здоровью людей, которые собираются рядом", - сказала она в Мосгордуме.

"Ответ я понимаю, но считаю, что в нашем законодательстве все-таки не прописаны такие случаи в чрезвычайной ситуации единичного пикетирования. Если в таких ситуациях единичное пикетирование рассматривается как публичное мероприятие, это должно в законодательстве быть отражено",- добавила она.

По ее словам, "сегодня люди, которые знают, что такое одиночный пикет, понимают это так, как понимают, и выходят", а "органы внутренних дел понимают это по-другому". Задержания на одиночных пикетах вне пандемии Потяева считает неправомочным.