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Задержанным на акции против поправок к Конституции в Москве грозит до 15 суток ареста

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составляют протоколы на участников акции протеста в центре Москвы за участие в несанкционированном собрании, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

"На задержанных в ОВД Хорошёвский составляют протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств)", - сказал Гильманов.

Он отметил, что максимальное наказание по данной статье - административный арест до 15 суток, что, по словам адвоката, дает формальное право полиции для административного задержания на 48 часов.

Как сообщалось, сторонники оппозиции организовали в среду вечером в районе Пушкинской площади несанкционированную акцию против внесения поправок в Конституцию. Полицейские, по неподтвержденным данным, задержали более 50 человек.

В ходе несанкционированной акции протеста были задержаны несколько журналистов, освещавших эти события по заданию редакций. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что намерена запросить у полиции разъяснение причин задержания людей.

Москва

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