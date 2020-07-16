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К утру четверга из ОВД отпустили всех задержанных на акции протеста в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Из ОВД "Даниловский" около 7 утра в четверг отпустили всех, кого задержали вечером в среду на акции протеста в центре Москвы, рассказала адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, большинство задержанных продержали в отделе всю ночь, протоколы на них не составили и всех отпустили под обязательство о явке.

Изменение Конституции

"Мы с коллегой приехали на место около 10 вечера, но полицейские объявили план "Крепость", к подзащитным мы не попали. При задержании было указано, что в ОВД их доставляют для составления протокола", - отметила она.

Всем задержанным в "Даниловском" и других ОВД вручили обязательство о явке для составления протокола по статье об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту и пешеходам (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

МВД сообщило, что всего было задержано 132 человека.

Акцию устроили сторонники кампании "Нет!", которые выступали против изменения Конституции. Митинг им не согласовали, сославшись на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии. Поэтому вечером 15 июля активисты устроили на Пушкинской площади сбор подписей против уже принятых поправок. Затем группа протестующих направилась в сторону Цветного бульвара. Начались задержания.

Сбор подписей против поправок прошел 15 июля и на Невском проспекте в Петербурге.

Акция против поправок к Конституции в Москве

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Хроника 11 декабря 2010 года – 16 июля 2020 годаПротесты в Москве
Москва Конституция МВД Мария Эйсмонт

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