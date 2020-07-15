В Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 234 до 4 258 человек.
Накануне сообщалось о смерти 29 пациентов с коронавирусом.
В Москве, по последним данным, выявлено более 231 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 168 тыс. человек.