В Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 234 до 4 258 человек.

Накануне сообщалось о смерти 29 пациентов с коронавирусом.

В Москве, по последним данным, выявлено более 231 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 168 тыс. человек.