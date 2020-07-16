Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - За сутки в РФ зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего в стране на сегодня выявлен 752 797 случаев заражения COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодня в лидирующих США 3,499 млн заболевших, в Бразилии - 1,966 млн, в Индии - 968 тысяч. Россия на четвертом месте антирейтинга.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны. В Москве 531 новый случай, в Свердловской области заразились еще 349 человек, в Петербурге - 256 человек, в ХМАО - 252 человека.

За сутки скончались от вируса 167 человек, число жертв за весь период достигло 11 937 человек.

Выздоровели за последние сутки 8 443 пациентов, за весь период - 531 692 человека.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 209 168.