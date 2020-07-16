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Суд санкционировал первый административный арест за акцию 15 июля в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы арестовал на 10 суток Александра Дмитриева, задержанного накануне на несанкционированной акции в центре Москвы против поправок в Конституцию.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Мансур Гильманов, Дмитриев признан виновным в нарушении статьи КоАП РФ "участие в несанкционированных митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Ему назначено 10 суток административного ареста. Решение суда будет обжаловано.

Акция против поправок к Конституции в Москве

По данным "Апологии протеста", это первый арест по событиям акции, прошедшей 15 июля.

Накануне вечером сторонники оппозиции вышли на несанкционированную акцию в центре Москвы в районе Пушкинской площади против внесения поправок в Конституцию. Сначала митинговали на Пушкинской площади, а затем часть протестующих направилась в сторону Цветного бульвара. Многие при этом выходили на проезжую часть.

Согласно официальной информации столичного главка МВД, по итогам акции в территориальные отделы полиции для разбирательства было доставлено 139 человек, 62 из которых были привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о порядке проведения публичных мероприятий.

Москва

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