Суд санкционировал первый административный арест за акцию 15 июля в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы арестовал на 10 суток Александра Дмитриева, задержанного накануне на несанкционированной акции в центре Москвы против поправок в Конституцию.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Мансур Гильманов, Дмитриев признан виновным в нарушении статьи КоАП РФ "участие в несанкционированных митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Ему назначено 10 суток административного ареста. Решение суда будет обжаловано.

По данным "Апологии протеста", это первый арест по событиям акции, прошедшей 15 июля.

Накануне вечером сторонники оппозиции вышли на несанкционированную акцию в центре Москвы в районе Пушкинской площади против внесения поправок в Конституцию. Сначала митинговали на Пушкинской площади, а затем часть протестующих направилась в сторону Цветного бульвара. Многие при этом выходили на проезжую часть.

Согласно официальной информации столичного главка МВД, по итогам акции в территориальные отделы полиции для разбирательства было доставлено 139 человек, 62 из которых были привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о порядке проведения публичных мероприятий.