Более 130 человек задержаны на акции против поправок к Конституции в Москве

Полиция на акции в центре Москвы против внесения поправок в Конституцию РФ Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция сообщила о задержании более 130 участников несогласованной акции против внесения поправок в Конституцию РФ в центре Москвы 15 июля.

"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека", - сказали "Интерфаксу" в столичном главке МВД.

В полиции добавили, что в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности. Между тем адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов ранее сообщил "Интерфаксу", что на задержанных в ОВД Хорошёвский составляют протоколы по статье об участии в несанкционированном собрании (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

В МВД также напомнили, что власти Москвы и Петербурга отказали организаторам в согласовании митинга против поправок к Конституции на основании указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ ("О введении режима повышенной готовности").

"Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении", - заявили в полиции.

В среду в Москве и Петербурге прошли несанкционированные акции против признания итогов голосования по поправкам к Конституции РФ. В столице протестующие собрались на Пушкинской площади, затем группа направилась в сторону Цветного бульвара, после чего полицейские начали их задерживать.

Союз журналистов России сообщил о задержании на акции сотрудников СМИ и призвал отпустить журналистов. Также известно о задержании члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева пообещала выяснить у полиции причины задержания протестующих на Пушкинской площади.

В Петербурге 15 июля также прошла несогласованная акция против поправок к Конституции. Там люди выстроились в очередь длиной более 600 метров на Невском проспекте, чтобы поставить подписи против поправок. В Петербурге обошлось без задержаний.