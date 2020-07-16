В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - После несогласованой акции в центре Москвы 15 июля были задержаны 139 человек, а не 132, как сообщалось ранее, заявили в столичном управлении МВД. К административной ответственности были привлечены 62 человека, им вменяют статью 20.2. КоАП о нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Вечером в среду на Пушкинской площади сторонники кампании "Нет!" начали собирать подписи против принятых поправок к Конституции. Они в какой-то момент решили пройти с Пушкинской площади в сторону Цветного бульвара, полиция начала задержания. Некоторые из задержанных провели в отделах полиции всю ночь.

В ГУ МВД Москвы напомнили, что в мэрии отказались согласовать митинг против изменения Конституции на основании указа мэра Сергея Собянина от 5 марта. Указ запрещает проведение любых массовых мероприятий в условиях пандемии.

Группа активистов все же организовала несанкционированное мероприятие. "Сотрудники полиции, наблюдая за проведением акции на Пушкинской площади, максимально избегали применения мер административного воздействия", - говорится в пресс-релизе.

"После того, как группа граждан (Дмитриев А.П., Ларкин И.М., Исаев Р.М.) высказала призывы и организовала шествие по Страстному бульвару с *последующей попыткой перекрытия* проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении, полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии были вынуждены пресечь нарушение общественного порядка в центре Москвы и обеспечить общественный порядок", - объяснили в полиции.