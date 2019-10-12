Квартал по программе реновации в Мневниковской пойме построят за три года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На территории Мневниковской поймы планируется построить около 200 тыс. кв. метров жилья для переселенцев по программе реновации, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что в настоящее время крупный квартал проектируется. По его мнению, комплекс будет построен за три года.

Заммэра сообщил, что он будет включать около 30 тыс. квартир.

Как добавил Хуснуллин, параллельно с этим власти занимаются улучшением транспортного обслуживания нового района: здесь появятся две станции метро, проходит северо-западная хорда. В ближайшее время начнется строительство дороги и на территории самой поймы, отметил он.