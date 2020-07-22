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Уже 18,5 тыс. москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Около 18,5 тыс. человек переехали в новые квартиры в рамках программы реновации жилого фонда в Москве, говорится в сообщении столичного стройкомплекса.

"С момента старта программы реновации под заселение передано 55 новостроек, куда переезжают жители 148 домов под снос. В новые квартиры уже переехали 18,5 тыс. человек, еще чуть менее 10 тыс. человек находятся на разных стадиях процесса переселения", - сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что первые новоселы въехали в новые дома еще в феврале 2018 года.

"На сегодня для переселенцев программы реновации уже построено 58 новых жилых домов общей площадью около 700 тыс. кв.м. Сейчас ведется строительство и проектирование 262 домов общей площадью 4,1 млн кв.м", - отметил глава стройкомплекса.

Бочкарев также напомнил, что для реализации программы подобраны 453 "стартовые" площадки общей мощностью 7 млн кв.м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к включенным в программу пятиэтажкам.

Как сообщалось, в среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации на ул. Изумрудная в Лосиноостровском районе. Градоначальник отметил, что новостройка оснащена автоматизированными системами учета коммунальных ресурсов, которые в случае успешной апробации могут быть внедрены во всех возводимых по программе домах.

"Дом по индивидуальному проекту, с улучшенной отделкой, отчасти smart-дом: новая система регулирования водопотребления, тепла, электроэнергии, Wi-Fi для снятия показаний счетчиков. Посмотрим, как это будет функционировать. Мы пытаемся насытить новые дома новыми решениями. По программе реновации как раз такая возможность есть", - сказал Собянин.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В неё включено 5 174 дома общей площадью 16,4 млн кв.м - это около 350 тыс. квартир, в которых проживает примерно 1 млн жителей.

Москва

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