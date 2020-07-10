Большое кольцо метро в Москве свяжут шестью пересадками с МЦД-1 и МЦД-2

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Большая кольцевая линия (БКЛ) метро Москвы в 2022 году будет связана шестью пересадками с центральными диаметрами МЦД-1 и МЦД-2, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что станция БКЛ "Кунцевская" будет иметь пересадку с одноименной станцией МЦД-1. Станции метро "Марьина Роща", "Рижская", "Текстильщики" и "Печатники" свяжут пересадками с одноименными станциями МЦД-2.

"Помимо пересадок на МЦД, новое кольцо позволит сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо и 11 на радиальные линии железных дорог", - подчеркнул Бочкарев.

БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Полностью завершить строительство кольца планируется в 2022 году.

МЦД – новая транспортная система Московской агломерации. Маршруты соединят между собой территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.