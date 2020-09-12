Часть станции "Каширская" московского метро закрыли до 25 января

Поезда не будут останавливаться на ней при движении на юг

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - На станции "Каширская" Замоскворецкой линии московского метрополитена с субботы и до 25 января 2021 года не будут останавливаться поезда, следующие из центра на юг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Каширская" - кросс-платформенная пересадка Замоскворецкой линии и Большой кольцевой линии (раньше - Каховской). Сейчас на станции планируются работы по её интеграции в состав БКЛ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для таких работ необходимо будет закрыть платформу в сторону станции "Кантемировская", поезда будут проезжать ее без остановки. Также будут закрыты выходы из метро 1-2. Выходы 3-4 будут открыты для пассажиров.

Чтобы доехать до "Каширской" из центра, нужно будет проехать ее мимо до "Кантемировской" и пересесть на поезд в обратную сторону. Чтобы доехать с "Каширской" на юг, пассажирам нужно доехать до "Коломенской" и пересесть на поезд в обратную сторону.