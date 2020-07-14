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Ефремов закончил ознакомление с материалами дела о смертельном ДТП

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эльман Пашаев.

"Завершили ознакомление. В ближайшее время дело будет передано в прокуратуру", - сказал он.

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Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 14 июля 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

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