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В Минпросвещении заявили, что ЕГЭ в этом году не привели к вспышкам COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что единые государственные экзамены в России проходят штатно, меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции позволили не допустить вспышек COVID-19 из-за скопления выпускников на ЕГЭ.

"Сегодня идет единый государственный экзамен. Хочу отметить, сегодня в целом он проходит в спокойном штатном режиме с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. Никаких вспышек нет, мы здесь выверяли каждый шаг", - сказал Кравцов в ходе заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Цифровая образовательная среда" во вторник.

Кроме того, министр отметил, что вынужденный переход российского школьного образование в дистанционный режим этой весной не сказался на том, как выпускники сдают ЕГЭ. Первые данные показывают, что результаты участников не стали хуже по сравнению с предыдущим годом.

"Я сейчас скажу: осторожный оптимизм по поводу результатов ЕГЭ - наверное, Анзор Ахмедович (Музаев, врио главы Рособрнадзора, отвечающего за проведение ЕГЭ - ИФ) добавит - но по первым экзаменам у нас результаты не ухудшились, а, может, где-то даже улучшились", - сказал Кравцов.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек. В России уже закончились самые массовые экзамены - по русскому языку и по математике, в понедельник, 13 июля, прошли экзамены по физике и истории. Рособрнадзор отчитался, что все испытания прошли без технологических сбоев в штатном режиме.

Хроника 09 января – 14 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Минпросвещения ЕГЭ Сергей Кравцов Рособрнадзор Коронавирус

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