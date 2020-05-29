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Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения России рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня, а формат (онлайн или оффлайн) местные власти выберут сами, исходя из эпидемической ситуации.

"Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

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Очные выпускные также допустимо провести в конце июля-августе, когда закончатся ЕГЭ.

"Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны", - говорится в сообщении Минпросвещения.

27 июня, помимо выпускных в регионах, также пройдет общероссийское мероприятие "Выпускной вечер", в финальную часть программы будет включен популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса", который можно будет посмотреть, в том числе, в виде онлайн-трансляции.

Минпросвещения России

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