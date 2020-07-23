Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за месяц в Москве остается отрицательным

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Число новых случаев коронавируса в Москве уже более трех недель держится на низком уровне.

"В столице подтверждено 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за месяц в Москве остается отрицательным. Количество выявленных случаев с 1 июля держится на низком уровне", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По словам собеседника агентства, 53,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,5% - от 46 до 65 лет, 6,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,3% - старше 80 лет.

"Также 7,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.

Ранее в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что московские врачи за время пандемии вылечили от коронавируса более 173 тысяч человек. "За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 453 пациента", - сказала Ракова.