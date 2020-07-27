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Бои в Центре самбо в Лужниках можно будет смотреть с улицы через зеркала

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Центре самбо и бокса в "Лужниках" установят зеркальный потолок и наклонные панели с эффектом отражения, так что проходящие внутри поединки можно будет смотреть с улицы, не заходя в здание. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, комплекс станет не просто площадкой для тренировок и подготовки спортсменов, но и центром проведения соревнований самого высокого уровня вплоть до крупнейших мировых.

Центр начнут строить до конца 2020 года, сейчас для этого идут проектно-изыскательские работы, сказал чиновник. Ожидается, что строительство завершится в 2022 году. Площадку для здания освободили весной.

Дворец единоборств будет построен в стиле функционализм. Проект разработало московское архитектурное бюро UNK Project. Центр самбо и центр бокса будут объединены общим фасадом и разместятся симметрично друг другу. При этом потоки посетителей не будут пересекаться, центры будут функционировать независимо друг от друга. У каждого здания будет отдельная подземная парковка.

До конца 2022 года, по словам Загрутдинова, на строительство 44 спортивных сооружений из городского бюджета направят 28 млрд рублей. Количество объектов рассчитали исходя из потребности населения.

"На сегодня уже готовы футбольное поле с инфраструктурой на северо-востоке Москвы, в Студеном проезде, ВМХ-велодром в Печатниках, спортивный комплекс на Малой Филевской улице и уникальный центр современного пятиборья в районе Северный", - рассказал глава департамента.

Таким образом, по его словам, до конца года планируется достроить футбольное поле для спортшколы "Трудовые резервы" на пересечении улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской; и физкультурно-оздоровительный комплекс - в составе "Центра "Самбо-70" на улице Губкина, спортивных комплексов на улицах Барышиха и Красного Маяка.

Лужники Москва Рафик Загрутдинов

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