В двух районах Москвы введен карантин по бешенству

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В поселении Сосенском и в районе Нагатинский Затон введен карантин по бешенству до 28 сентября.

"В двух районах столицы введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы в среду.

До 28 сентября владельцам кошек и собак в этих районах "запрещено участвовать в выставках, вывозить животных за пределы карантинных зон, торговать домашними питомцами, выводить породу и натаскивать собак", отмечается в сообщении.

Там также говорится, что нельзя отлавливать диких животных для перевозки в зоопарки или расселения в других районах.

"Защитить животное от бешенства позволяют прививки, их можно сделать бесплатно в городских пунктах вакцинации. Другой вариант - вызвать ветеринара на дом. Записаться на процедуру можно на mos.ru", - сообщается на сайте мэра.