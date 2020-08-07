Женщина упала под поезд на станции метро "Рязанский проспект"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Женщина по неосторожности упала на рельсы под прибывающий поезд на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро, она жива. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около 19:20. Для того, чтобы достать женщину, не потребовалось снимать напряжение контактного рельса, отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что задержка в движении поездов не превысила пяти минут.

Это второй за последние 10 дней инцидент с пассажиром на станции "Рязанский проспект". 29 июля упал на рельсы и был спасен мужчина.