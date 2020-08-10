Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:32Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

В Москве число бессимптомных больных COVID-19 оценили в 60%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Количество бессимптомных больных коронавирусом в Москве достигает 60%, выявляемость заболевших связана с большим количеством проводимых тестирований, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В РоссииВ России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19Читать подробнее

"Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое - около 60%. Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи", - сказал Собянин в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что тестирование проводится как на наличие COVID-19, так и на наличие антител к нему.

"Свободная запись дает и большую выявляемость. Когда мы проводим просто скрининг, например, на предприятиях, в организациях, то эффективность ниже, чем при свободной записи, в пять раз. То есть при свободной записи граждане, видимо, чувствуют какое-то недомогание или риски, приходят сами, и быстрее выявляется заражение", - сказал Собянин.

Хроника коронавируса. Август.

13
В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.
Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве
Пандемия коронавируса

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Москвичи оспорили в судах лишь 6% штрафов из-за пропусков во время самоизоляции

ДТП с участием Михаила Ефремова

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Несколько добровольцев опробовали на себе вакцину от коронавируса

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');