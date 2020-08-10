В Москве число бессимптомных больных COVID-19 оценили в 60%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Количество бессимптомных больных коронавирусом в Москве достигает 60%, выявляемость заболевших связана с большим количеством проводимых тестирований, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое - около 60%. Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи", - сказал Собянин в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что тестирование проводится как на наличие COVID-19, так и на наличие антител к нему.

"Свободная запись дает и большую выявляемость. Когда мы проводим просто скрининг, например, на предприятиях, в организациях, то эффективность ниже, чем при свободной записи, в пять раз. То есть при свободной записи граждане, видимо, чувствуют какое-то недомогание или риски, приходят сами, и быстрее выявляется заражение", - сказал Собянин.