В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 118 случаев в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Согласно сообщению, за минувшие сутки скончались 70 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв COVID-19 в России за весь период достигло 15 001. Выписаны 3 259 пациентов, всего за время распространения коронавируса вылечился 696 681 человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 892 654 случая коронавирусной инфекции, лечение продолжают 180 972.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлено 694 новых случая COVID-19. умерли 13 человек, выздоровели 898 пациентов.

Еще 179 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 157 - в Санкт-Петербурге, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области, 127 - в Красноярском крае, 125 - в Ставропольском крае, по 120 - в Нижегородской, Иркутской областях, 117 - в Ханты-Мансийском АО, 108 - в Омской области, 104 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.