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В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 118 случаев в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Согласно сообщению, за минувшие сутки скончались 70 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв COVID-19 в России за весь период достигло 15 001. Выписаны 3 259 пациентов, всего за время распространения коронавируса вылечился 696 681 человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 892 654 случая коронавирусной инфекции, лечение продолжают 180 972.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлено 694 новых случая COVID-19. умерли 13 человек, выздоровели 898 пациентов.

Еще 179 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 157 - в Санкт-Петербурге, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области, 127 - в Красноярском крае, 125 - в Ставропольском крае, по 120 - в Нижегородской, Иркутской областях, 117 - в Ханты-Мансийском АО, 108 - в Омской области, 104 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.
коронавирус

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