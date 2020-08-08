Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут "сидевшие в бункере"

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен, но сильного роста ожидать не стоит, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Это неизбежно, потому что закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, сказал эксперт в интервью "Интерфаксу".

Он также предположил, что осенью болезнь, вероятно, затронет тех, кто до этого избегал социальных контактов.

"Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало", - предполагает директор института.

Тотолян также отметил, что важно определиться, что считать второй волной коронавируса. "Если понимать картину, которая была в апреле-июне, прежде всего, в Москве, то, я полагаю, ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах", - сказал Тотолян.

Он полагает, что резкий подъем заболеваемости нужно будет регулировать с помощью ограничений, но в целом не стоит бояться заболеть.

"Кто должен переболеть, тот переболеет. (...) Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета - либо переболеть, либо вакцинироваться", - сказал Тотолян.