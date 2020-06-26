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Находящемуся под домашним арестом Михаилу Ефремову понадобилась помощь врачей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Артист Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы и находящийся под домашним арестом, пожаловался медикам на боли в сердце, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Накануне Ефремову стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Медики осмотрели артиста, оказали помощь, однако госпитализировать не стали", - сказал источник.

По его словам, врачи скорой не диагностировали у Ефремова угрожающих жизни состояний, в том числе острого нарушения кровообращения в сердечной мышце или критического нарушения ритма сердца.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек.

Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 – 26 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва

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